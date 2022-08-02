Шквальный ветер обесточил четырнадцать населенных пунктов в Одесской области

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети, в результате непогоды было обесточено шесть воздушных линий и 65 трансформаторных подстанций.

К утру аварийные бригады вернули электричество в три населенных пункта области и отремонтировали девять трансформаторных подстанций. Сейчас без света остаются 11 населенных пунктов.

Больше всего пострадали Березовский и Раздельнянский районы.

Для ликвидации последствий непогоды компания задействовала шесть бригад: 14 работников и шесть единиц техники.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение по всей территории Одесской области.

Ночью и днем ​​2 августа по Одессе и области ожидается гроза и шквалы 15-18 м/с.

"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями - в результате дождя и порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", - говорится в обращении к жителям.

Напомним, в Одесской области ввели новое строгое правило – что нужно знать пассажирам.

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