Как сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети, в результате непогоды было обесточено шесть воздушных линий и 65 трансформаторных подстанций.
К утру аварийные бригады вернули электричество в три населенных пункта области и отремонтировали девять трансформаторных подстанций. Сейчас без света остаются 11 населенных пунктов.
Больше всего пострадали Березовский и Раздельнянский районы.
Для ликвидации последствий непогоды компания задействовала шесть бригад: 14 работников и шесть единиц техники.
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Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение по всей территории Одесской области.
Ночью и днем 2 августа по Одессе и области ожидается гроза и шквалы 15-18 м/с.
"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями - в результате дождя и порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", - говорится в обращении к жителям.
Напомним, в Одесской области ввели новое строгое правило – что нужно знать пассажирам.
Кроме того, Politeka.net писала о разрушении в результате ракетного удара оккупантов по Затоке.
Также стало известно, что в Одесской области подорвалось судно