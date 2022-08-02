Мешканці Одеси не витримали тривалої заборони на відвідування пляжів та кинулися на море, незважаючи на мінну небезпеку.

Зокрема, багатолюдний пляж на 16 станції Великого Фонтану сфотографував місцевий житель Олександр Синельников.

Городяни приходять на пляж навпроти кафе "Бризмарін". За їхніми словами, після 17.00 тут уже немає поліції.

На знімках видно, як люди приходять із дітьми, вони грають у воді, а деякі підлітки стрибають із пірсу.

Місцеві жителі вважають, що таблички про мінування пляжів не відповідають дійсності.

Користувачі мережі активно обговорюють пляжні купання в Одесі.

«Коли не можна, але дуже хочеться))»,

«А що 16 станція міни не допливає? Обходять стороною?»,

«Скучили, дорвалися»,

«Пощастить, не припливуть і не вибухнуть. Не пощастить, ну буде як у Затоці, наприклад. Там саме голову відірвало хлопцю»,

«Аж заздрю ​​тим, у кого є зайві руки, ноги та голова, хоча останнє здається у них справді зайвою.»,

"А хіба ... можна? Ностальгія-хочу на море, хочу в Одесу"

"Безсмертні",

"Узбережжя заміноване, пляжі закриті, у країні війна... - ні, не чули.. ", - висловлюються у мережі.

Нагадаємо, на Одещині ввели нове суворе правило – що потрібно знати пасажирам.

Крім того, Politeka.net писала про руйнування внаслідок ракетного удару окупантів по Затоці.

Також стало відомо, що на Одещині підірвалося судно.