Серед військової техніки на острові Зміїний наші воїни знайшли українського кота, який прожив кілька місяців в окупації, тварину евакуювали

Так, ГУР Міноборони опублікували відео, як українські військові ведуть інженерні роботи на острові.

У ході операції провели роботи з дослідження та рекогносцювання території та підземних укріплень острова Зміїний.

Також виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки противника. Зокрема системи наведення та управління, БПЛА "Орлан-10", системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових Росії, електронні носії інформації.

Окрім цього, знайдено та евакуйовано українського кіта, який прожив кілька місяців в окупації.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці попрощалися з маленькою Лізою, яка загинула внаслідок удару.

Крім того, стало відомо, що у Миколаєві готуються до масштабної операції з очищення міста від зрадників та колаборантів.

Тим часом мешканців тимчасово окупованого Маріуполя попередили, що опалювального сезону в місті не буде.