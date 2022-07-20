Так, ГУР Міноборони опублікували відео, як українські військові ведуть інженерні роботи на острові.
У ході операції провели роботи з дослідження та рекогносцювання території та підземних укріплень острова Зміїний.
Також виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки противника. Зокрема системи наведення та управління, БПЛА "Орлан-10", системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових Росії, електронні носії інформації.
Окрім цього, знайдено та евакуйовано українського кіта, який прожив кілька місяців в окупації.
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Раніше повідомлялося, що у Вінниці попрощалися з маленькою Лізою, яка загинула внаслідок удару.
Крім того, стало відомо, що у Миколаєві готуються до масштабної операції з очищення міста від зрадників та колаборантів.
Тим часом мешканців тимчасово окупованого Маріуполя попередили, що опалювального сезону в місті не буде.