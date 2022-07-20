Так, ГУР Минобороны опубликовали видео, как украинские военные ведут инженерные работы на острове.
В ходе операции провели работы по исследованию и рекогносцировке территории и подземных укреплений острова Змеиный.
Также обнаружены и изъяты образцы вооружения и техники противника. В частности, системы наведения и управления, БПЛА "Орлан-10", системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных рф, электронные носители информации.
Кроме этого, найден и эвакуирован украинский кот, проживший несколько месяцев в оккупации.
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Ранее сообщалось, что в Виннице простились с маленькой Лизой, погибшей в результате удара.
Кроме того, стало известно, что в Николаеве готовятся к масштабной операции по очистке города от предателей и коллаборантов.
Между тем, жителей временно оккупированного Мариуполя предупредили, что отопительного сезона в городе не будет.