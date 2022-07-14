Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук прокоментував нову трагедію.
Своє звернення він опублікував у телеграм-каналі
"Черговий теракт. Тепер Вінниця. Ворог робить все, щоб підтримувати у нашому суспільстві надвискокий рівень ненависті. Ніколи не розумів, не розумію і не зрозумію.
Всі його дії, спрямовані на наше залякування, призводять до зворотнього ефекту - до ненависті. Холодної страви, яка ворогу подається надзвичайно пекельною і гарячою. Бо вона подається розсудливо.
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Вже у найближчі години можемо розраховувати на те, що у ворога в черогове палатиме: склади, командні пункти. За Вінницю, Одесу, Сергіївку, Ірпінь, Бучу, Чернігів.
Це незворотній процес, який закінчиться нашою перемогою.
Я впевнений, що настане день, коли наша мрія прокинутися вранці і почути новину, що росія зникла - ця мрія збудеться.
А рашистам побажаю, щоб наші загиблі, особливо діточки, приходили до кожної російської мерзоти, кожної ночі, кожного дня до сьомого коліна", - прокоментував Братчук.
Нагадаємо, перші іноземні судна зайшли порти Одещини після звільнення: у ВМС розповіли про ситуацію.
Також російський агент попався в Одесі, в СБУ повідомили подробиці: "У затриманого виявлено...".
Крім того, чоловік публічно закликав росіян створити в Одесі "новоросію": суд виніс вердикт.