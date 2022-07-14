Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук прокоментував нову трагедію.

Своє звернення він опублікував у телеграм-каналі

"Черговий теракт. Тепер Вінниця. Ворог робить все, щоб підтримувати у нашому суспільстві надвискокий рівень ненависті. Ніколи не розумів, не розумію і не зрозумію.

Всі його дії, спрямовані на наше залякування, призводять до зворотнього ефекту - до ненависті. Холодної страви, яка ворогу подається надзвичайно пекельною і гарячою. Бо вона подається розсудливо.

Вже у найближчі години можемо розраховувати на те, що у ворога в черогове палатиме: склади, командні пункти. За Вінницю, Одесу, Сергіївку, Ірпінь, Бучу, Чернігів.

Це незворотній процес, який закінчиться нашою перемогою.

Я впевнений, що настане день, коли наша мрія прокинутися вранці і почути новину, що росія зникла - ця мрія збудеться.

А рашистам побажаю, щоб наші загиблі, особливо діточки, приходили до кожної російської мерзоти, кожної ночі, кожного дня до сьомого коліна", - прокоментував Братчук.

Нагадаємо, перші іноземні судна зайшли порти Одещини після звільнення: у ВМС розповіли про ситуацію.

Також російський агент попався в Одесі, в СБУ повідомили подробиці: "У затриманого виявлено...".

Крім того, чоловік публічно закликав росіян створити в Одесі "новоросію": суд виніс вердикт.