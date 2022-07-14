Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук прокомментировал новую трагедию.

Свое обращение он опубликовал в телеграмм-канале

"Очередной теракт. Теперь Винница. Враг делает все, чтобы поддерживать в нашем обществе сверхвысокий уровень ненависти. Никогда не понимал, не понимаю и не пойму.

Все его действия, направленные на наше устрашение, приводят к обратному эффекту - к ненависти. Холодное блюдо, которое врагу представляется чрезвычайно адским и горячим. Ибо она кажется благоразумной.

Уже в ближайшие часы мы можем рассчитывать на то, что у врага в очередную палату: составы, командные пункты. За Винницу, Одессу, Сергеевку, Ирпень, Бучу, Чернигов.

Это необратимый процесс, который окончится нашей победой.

Я уверен, что настанет день, когда наша мечта проснуться утром и услышать новость, что россия исчезла – эта мечта сбудется.

А рашистам пожелаю, чтобы наши погибшие, особенно детишки, приходили к каждой российской мерзости, каждую ночь, каждый день до седьмого колена", - прокомментировал Братчук.

Напомним, первые иностранные суда зашли порты Одесщины после увольнения: в ВМС рассказали о ситуации.

Также российский агент попался в Одессе, в СБУ сообщили подробности: "У задержанного обнаружено...".

Кроме того, мужчина публично призвал россиян создать в Одессе "новороссию": суд вынес вердикт.