Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук прокомментировал новую трагедию.
Свое обращение он опубликовал в телеграмм-канале
"Очередной теракт. Теперь Винница. Враг делает все, чтобы поддерживать в нашем обществе сверхвысокий уровень ненависти. Никогда не понимал, не понимаю и не пойму.
Все его действия, направленные на наше устрашение, приводят к обратному эффекту - к ненависти. Холодное блюдо, которое врагу представляется чрезвычайно адским и горячим. Ибо она кажется благоразумной.
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Уже в ближайшие часы мы можем рассчитывать на то, что у врага в очередную палату: составы, командные пункты. За Винницу, Одессу, Сергеевку, Ирпень, Бучу, Чернигов.
Это необратимый процесс, который окончится нашей победой.
Я уверен, что настанет день, когда наша мечта проснуться утром и услышать новость, что россия исчезла – эта мечта сбудется.
А рашистам пожелаю, чтобы наши погибшие, особенно детишки, приходили к каждой российской мерзости, каждую ночь, каждый день до седьмого колена", - прокомментировал Братчук.
Напомним, первые иностранные суда зашли порты Одесщины после увольнения: в ВМС рассказали о ситуации.
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