На озері потонув чоловік, ще одного шукають. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Повідомлення про виявлення гумового човна з особистими речами у воді біля берегу озера Сасик Білгород-Дністровського району надійшло у вівторок, 12 липня, о 13:17.
За попередньою інформацією, двоє чоловіків 1987 та 1984 років народження, вийшли на озеро, щоб порибалити та зникли.
О 18:30 рятувальники виявили у воді тіло чоловіка. Наразі тривають пошуки ще одного чоловіка. Всього обстежено 8 кілометрів берегової лінії та 3 кілометра берега за участю пошукової собаки, 3000 м2 водної поверхні.
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Раніше г олова Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що пляжі на території області не відкриватимуть для відвідування громадянами через можливу небезпеку для відпочиваючих.
"Щодо відкриття пляжів у літній сезон. Варто пам'ятати, що війна все ще триває, а окупанти завдають ракетних ударів по області, вбиваючи мирних мешканців... Головне наше завдання — це збереження життя та здоров'я мешканців області, тому було прийнято рішення не відкривати пляжі ", - сказав Марченко.
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