Чергова трагедія на воді сталася в Білгород-Дністровському районі Одещини.

На озері потонув чоловік, ще одного шукають. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Повідомлення про виявлення гумового човна з особистими речами у воді біля берегу озера Сасик Білгород-Дністровського району надійшло у вівторок, 12 липня, о 13:17.

За попередньою інформацією, двоє чоловіків 1987 та 1984 років народження, вийшли на озеро, щоб порибалити та зникли.

О 18:30 рятувальники виявили у воді тіло чоловіка. Наразі тривають пошуки ще одного чоловіка. Всього обстежено 8 кілометрів берегової лінії та 3 кілометра берега за участю пошукової собаки, 3000 м2 водної поверхні.

Раніше г олова Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що пляжі на території області не відкриватимуть для відвідування громадянами через можливу небезпеку для відпочиваючих.

"Щодо відкриття пляжів у літній сезон. Варто пам'ятати, що війна все ще триває, а окупанти завдають ракетних ударів по області, вбиваючи мирних мешканців... Головне наше завдання — це збереження життя та здоров'я мешканців області, тому було прийнято рішення не відкривати пляжі ", - сказав Марченко.

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