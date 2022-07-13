На озере утонул мужчина, еще одного ищут. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Сообщение об обнаружении резиновой лодки с личными вещами в воде у берега озера Сасык Белгород-Днестровского района поступило во вторник, 12 июля, в 13:17.

По предварительной информации, двое мужчин 1987 и 1984 годов рождения вышли на озеро, чтобы порыбачить и пропали.

В 18:30 спасатели обнаружили в воде тело мужчины. Сейчас продолжаются поиски еще одного мужчины. Всего обследовано 8 километров береговой линии и 3 километра берега с участием поисковой собаки, 3000 м2 водной поверхности.

Ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что пляжи на территории области не будут открывать для посещения гражданами из-за возможной опасности для отдыхающих.

"Об открытии пляжей в летний сезон. Стоит помнить, что война все еще продолжается, а оккупанты наносят ракетные удары по области, убивая мирных жителей... Главная наша задача - это сохранение жизни и здоровья жителей области, поэтому было принято решение не открывать пляжи", – сказал Марченко.

Напомним, первые иностранные суда зашли порты Одесщины после освобождения: в ВМС рассказали о ситуации.

Как сообщала Politeka, российский агент попался в Одессу, в СБУ сообщили подробности.

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