Росіяни двічі вдарили по житловій інфраструктурі на Одещині після інформації від місцевого навідника.

Подробиці розкрив у своєму Телеграм-каналі начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Він повідомив, що за 11 липня окупанти обстрілювали Одеську область двічі: перший удар по регіону завдали з літаків в акваторії Чорного моря у першій половині дня. В результаті було пошкоджено приватний житловий будинок та об'єкти інфраструктури. Ще одного удару було завдано вже ввечері.

Марченко повідомив, що внаслідок ударів ніхто не постраждав.

«Російські тварюки цілили саме по цивільних об'єктах. Тому що жодних військових там не було і близько», - наголосив начальник Одеської ОВВ.

За його словами, удари завдавалися по наведенню місцевого мешканця.

«Служба безпеки України затримала коригувальника, який сам вийшов на зв'язок із російськими спецслужбами та передавав їм інформацію про місцезнаходження наших підрозділів. Дуже часто результатом роботи таких навідників, які хочуть залишитися корисними для окупантів, є саме атаки по цивільних, на яких вони наводять ракети, тому що не можуть знайти військові цілі», - підкреслив Марченко.

Він запевнив, що всі зрадники будуть виявлені та покарані.

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