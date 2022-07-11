Россияне дважды ударили по жилой инфраструктуре Одесской области после информации от местного наводчика.

Подробности раскрыл в своем Телеграм-канале начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он сообщил, что за 11 июля оккупанты обстреливали Одесскую область дважды: первый удар по региону нанесли с самолетов в акватории Черного моря в первой половине дня. В результате был поврежден частный жилой дом и объекты инфраструктуры. Еще один удар был нанесен уже вечером.

Марченко сообщил, что в результате ударов никто не пострадал.

«Российские твари целили именно по гражданским объектам. Потому что никаких военных там не было и близко», - подчеркнул начальник Одесской ОВА.

По его словам, удары наносились по наводке местного жителя.

«Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который сам вышел на связь с российскими спецслужбами и передавал им информацию о местонахождении наших подразделений. Очень часто результатом работы таких наводчиков, которые хотят остаться полезными для оккупантов, является именно атаки по гражданским, на которых они наводят ракеты, потому что не в силах найти военные цели», - подчеркнул Марченко.

Он заверил, что все предатели будут выявлены и наказаны.

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