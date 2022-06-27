Як пише Politeka.net з посиланням на повідомлення ОК «Південь». Удар припав по житловому кварталу мирного селища.

В результаті сталося руйнування і загоряння декількох житлових будинків і господарських будівель на орієнтовній площі 500 м2.

За попередніми даними, постраждали 6 осіб, серед яких 1 дитина.

На місці триває пожежа, з якою борються рятувальники.

Після ліквідації пожежі приступить до роботи слідчо-оперативна група Нацполіції.

Нагадаємо, раніше на в'їзді до Одеси військовослужбовці затримали 57-річну жінку, яка свідомо брала участь у спробах легалізації "ДНР" шляхом організації псевдовиборів.

Також повідомлялося, що російська мова і література зникнуть зі шкільної програми - що потрібно знати жителям Одеської області.

Крім того Politeka.net писала, що Росія зазнала фіаско в Чорному морі, британська розвідка повідомила деталі.