На в’їзді в Одесу військовослужбовці затримали 57- річну жінку, яка свідомо брала участь в спробах легалізації “ДНР” шляхом організації псевдовиборів.

Про це повідомили в Одеському Прикордонному Загоні.

На одному з блокпостів під час перевірки документів сімейної пари спрацювала одна з баз даних.

Прикордонники з’ясували, що уродженка Донецької області раніше перетинала кордон через закриті пункти пропуску, що на тимчасово окупованій території й брала участь в спробах легалізації квазіреспублік шляхом організації псевдовиборів голови “ДНР”.

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Жінку затримали й передали співробітникам Нацполіції.

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