На въезде в Одессу военнослужащие задержали 57 - летнюю женщину, которая сознательно принимала участие в попытках легализации “ДНР” путем организации псевдовыборах.
Об этом сообщили в Одесском пограничном отряде.
На одном из блокпостов во время проверки документов семейной пары сработала одна из баз данных.
Пограничники выяснили, что уроженка Донецкой области раньше пересекала границу через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории и принимала участие в попытках легализации квазіреспублик путем организации псевдовыборах главы “ДНР”.
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Женщину задержали и передали сотрудникам Нацполиции.
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