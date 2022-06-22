Від початку навчального року на Одещині зі шкільної програми зникне російська мова та література.
Про це Суспільному розповів директор Департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак.
З 1 серпня в Одеській області більше не викладатимуть російську мову та літературу. Відповідні підручники вже вилучили, а з освітньої програми прибрали всіх письменників країни-агресора. Їх замінять на авторів інших держав.
Також російська мова у школах не зможе існувати навіть факультативно, її заборонять викладати повністю. Таке рішення прийняли заклади освіти при формуванні навчальної програми на 2022-2023 роки.
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“В області російської мови як предмета вже немає, з програми теж прибрали. В Одесі ОВА чекає рішення Труханова у серпні. Нам пропонували залишити російську мову та літературу як факультатив, але ми відмовили. Департамент виступає за повну її заборону у всіх міських закладах освіти”, – зауважив Олександр Лончак.
У відомстві наголосили, що у серпні питання викладання російської мови у школах буде вирішено.
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Крім того Politeka.net писала, що Труханов висловився про перейменування вулиці Пушкінської.