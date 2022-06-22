С начала учебного года в Одесской области из школьной программы исчезнет русский язык и литература.

Об этом Суспільному рассказал директор департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак.

С 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу. Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех писателей страны-агрессора. Их заменят на авторов других государств.

Также русский язык в школах не сможет существовать даже факультативно, его запретят преподавать полностью. Такое решение приняли учебные заведения при формировании учебной программы на 2022-2023 годы.

"В области русского языка как предмета уже нет, из программы тоже убрали. В Одессе ОВА ждет решения Труханова в августе. Нам предлагали оставить русский язык и литературу как факультатив, но мы отказали. Департамент выступает за полный ее запрет во всех городских учреждениях образования”, – отметил Александр Лончак.

Напомним, историк подробно объяснил, почему памятник императрице в Одессе является ошибкой.

Также сообщалось, что рф потерпела фиаско в Черном море, британская разведка сообщила детали.

Кроме того, Politeka.net писала, что Труханов высказался о переименовании улицы Пушкинской.

В ведомстве подчеркнули, что в августе вопрос преподавания русского языка в школах будет решен.