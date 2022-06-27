Как пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение ОК «Південь». Удар пришелся по жилому кварталу мирного поселка.
В результате произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек на ориентировочной площади 500 м2.
По предварительным данным, пострадали 6 человек, среди которых 1 ребенок.
На месте продолжается пожар, с которым борются спасатели.
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После ликвидации пожара приступит к работе следственно-оперативная группа Нацполиции.
Напомним, ранее на въезде в Одессу военнослужащие задержали 57-летнюю женщину, которая сознательно принимала участие в попытках легализации “ДНР” путем организации псевдовыборах.
Также сообщалось, что русский язык и литература исчезнут из школьной программы - что нужно знать жителям Одесской области.
Кроме того Politeka.net писала, что Россия потерпела фиаско в Черном море, британская разведка сообщила детали.