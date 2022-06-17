Підвальні приміщення на Середньофонтанській, 32, в яких можуть ховатися мешканці під час повітряних тривог, опинилися в приватній власності, і під час сигналу дітей звідти виганяли.

Про це повідомляє УСИ посилаючись на одеситку Аллу Кіріяк, муніципального консультанта Фонду народонаселення ООН в Україні.

Підвальні приміщення будинку на Середньофонтанській 32, були розпродані в 2005-2008 роках і зараз — у приватній власності. У доступі мешканців-приміщення на 10-12 квадратних метрів, яким можуть скористатися одесити під час тривоги. Але по факту, як повідомляє Алла Кирияк, ним фактично керує орендар, господиня швейної майстерні (вона представлена на відео).

Під час повітряної тривоги в це приміщення спускаються діти, які проживають в цьому будинку, проте жінка перешкоджала цьому, аргументуючи тим, що це приватна власність.

Примітно, що в підвал цього будинку влада направляла всіх жителів сусідніх будинків з перших днів війни. Конфлікту не вдалося уникнути, навіть незважаючи на те, що батько дітей — військовослужбовець, і зараз на службі.

У свою чергу, в мерії прокоментували ситуацію і заявили, що власники укриттів всіх видів власності не повинні перешкоджати знаходженню городян під час тривоги.

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