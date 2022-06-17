Подвальные помещения на Среднефонтанской, 32, в которых могут укрываться жильцы во время воздушных тревог, оказались в частной собственности, и во время сигнала детей оттуда выгоняли.

Об этом сообщает УСИ ссылаясь на одесситку Аллу Кирияк, муниципального консультанта Фонда народонаселения ООН в Украине.

Подвальные помещения дома на Среднефонтанской 32, были распроданы в 2005-2008 годах и сейчас — в частной собственности. В доступе жильцов — помещение на 10-12 квадратных метров, которым могут воспользоваться одесситы во время тревоги. Но по факту, как сообщает Алла Кирияк, им фактически руководит арендатор, хозяйка швейной мастерской (она представлена на видео).

Во время воздушной тревоги в это помещение спускаются дети, проживающие в этом доме, однако женщина препятствовала этому, аргументируя тем, что это частная собственность.

Примечательно, что в подвал этого дома власти направляли всех жителей соседних домов с первых дней войны. Конфликта не удалось избежать, даже несмотря на то, что отец детей — военнослужащий, и сейчас на службе.

В свою очередь, в мэрии прокомментировали ситуацию и заявили, что владельцы укрытий всех видов собственности не должны препятствовать нахождению горожан во время тревоги.

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