Нам всім хочеться щонайшвидше, щоб сюди йшли тисячи танків, РСЗО і ракет щоб знищувати ворога. І вони йдуть - логістика працює.

Про це заявив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"У цій війні ми з вами - Давид, росія - Голіаф. Але в цій битві між Давидом та Голіафом ми маємо перемогти. Дай Боже, щоб нам вистачило часу і його має вистачити. Мова йде не про тижні і місяці, але, сподіваюся, що не про роки.

Нам потрібна повна деокупація нашої теріторії - і ми це зробимо. Нам всім хочеться щонайшвидше, щоб сюди йшли тисячи танків, РСЗО і ракет щоб знищувати ворога. І вони йдуть - логістика працює так чи інакше.

Тому треба подолати в собі комплекс меншовартості "нам усі винні". Нам ніхто нічого не винен - ми винні самі собі.

Давайте подякуємо нашим партнерам, що допомога ця йде і вона йде швидко. Такого ще не було в історії як за ці 100 днів нашої боротьби. Тому давайте тримати стрій і будемо єдиними - тоді буде наша перемога. Україна понад усе!".

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