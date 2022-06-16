Нам всем хочется как можно быстрее, чтобы сюда шли тысячи танков, РСЗО и ракет чтобы уничтожать врага. И они идут - логистика работает.

Об этом заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"В этой войне мы с вами - Давид, Россия - Голиаф. Но в этой битве между Давидом и Голиафом мы должны победить. Дай Бог, чтобы нам хватило времени и его должно хватить. Речь идет не о неделях и месяцах, но, надеюсь, что не о годах.

Нам нужна полная деоккупация нашей территории - и мы это сделаем. Нам всем хочется как можно быстрее, чтобы сюда шли тысячи танков, РСЗО и ракет чтобы уничтожать врага. И они идут - логистика работает так или иначе.

Поэтому надо преодолеть в себе комплекс неполноценности "нам все должны". Нам никто ничего не должен - мы должны сами себе.

Давайте поблагодарим наших партнеров, что помощь эта идет и она идет быстро. Такого еще не было в истории как за эти 100 дней нашей борьбы. Поэтому давайте держать строй и будем едиными - тогда будет наша победа. Украина превыше всего!".

Напомним, в Одессе массово вышли на пляжи, несмотря на угрозу для жизни.

Как Politeka сообщала, эколог показал, почему отдых у Черного моря может стать последним.

Также Politeka писала, что Братчук сообщил о трагедии на пляже.