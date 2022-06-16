Начальниця Управління освіти, культури, молоді та спорту однієї з сільських рад у Білгород-Дністровському районі здійснила службове підроблення та заволоділа бюджетними коштами.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що посадовиця спільно з керівником підрядної компанії під час проведення у 2021 році будівельних робіт з реконструкції двох спортивних майданчиків закладів освіти заволоділи бюджетними коштами.

Так, підрядник вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт та їх вартості. А керівник Управління освіти, культури, молоді та спорту підписала ці документи.

За договором підряду в одній зі шкіл та гімназії у Білгород-Дністровському районі повинні були здійснити реконструкцію спортмайданчиків із штучним покриттям для фізкультурно-оздоровчих занять учнів.

Бюджетні кошти освітньої субвенції були перераховані у повному обсязі, проте роботи фактично не проводились.

Внаслідок таких протиправних дій службових осіб державі завдано майже 3,5 мільйони гривень шкоди.

Матеріали стосовно підрядника виділені в окреме провадження у зв’язку з його розшуком.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу працівників Одеського управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ.

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