Начальница Управления образования, культуры, молодежи и спорта одного из сельских советов в Белгород-Днестровском районе осуществила служебный подлог и завладела бюджетными средствами.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Следствие установило, что должностное лицо совместно с руководителем подрядной компании во время проведения в 2021 году строительных работ по реконструкции двух спортивных площадок учебных заведений завладели бюджетными средствами.
Так, подрядчик внес в акты приемки выполненных строительных работ недостоверные сведения относительно объемов фактически выполненных работ и их стоимости. А руководитель Управления образования, культуры, молодежи и спорта подписала эти документы.
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По договору подряда в одной из школ и гимназии в Белгород-Днестровском районе должны были осуществить реконструкцию спортплощадок с искусственным покрытием для физкультурно-оздоровительных занятий учащихся.
Бюджетные средства образовательной субвенции были перечислены в полном объеме, однако работы фактически не проводились.
В результате таких противоправных действий должностных лиц государству нанесено почти 3,5 миллиона гривен ущерба.
Материалы в отношении подрядчика выделены в отдельное производство в связи с его розыском.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении работников Одесского управления стратегических расследований ГСР НПУ.
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