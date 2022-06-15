Якщо школа забезпечена притулком, то, можливо, в таких навчальних закладах з початку навчального року відновиться очне навчання.

Про це заявив віце-мер Одеси Олег Бриндак в інтерв'ю польським журналістам, повідомляє телеграм-канал Одеської міської ради «Одеса. Офіційно".

За словами чиновника, в Одесі вже відновлюють роботу деякі театри та інші Заклади культури. Головне умови для цього-наявність в самій установі, або поблизу, притулку на випадок оголошення повітряної тривоги.

"Я думаю, це цілком можливо. На сьогоднішній день працюють ринки, працюють торгові центри, тобто місця масового скупчення людей. Немає сенсу тримати Заклади культури закритими. Я думаю, надалі ми будемо розглядати і можливість відновлення і навчального процесу, якщо ситуація буде зберігатися, приблизно, на цьому ж рівні", - сказав Олег Бриндак.

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