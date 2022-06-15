Если школа обеспечена убежищем, то, возможно, в таких учебных заведениях с начала учебного года возобновится очное обучение.

Об этом заявил вице-мэр Одессы Олег Брындак в интервью польским журналистам, сообщает телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».

По словам чиновника, в Одессе уже возобновляют работу некоторые театры и другие учреждения культуры. Главное условия для этого – наличие в самом учреждении, или поблизости, убежища на случай объявления воздушной тревоги.

"Я думаю, это вполне возможно. На сегодняшний день работают рынки, работают торговые центры, т.е. места массового скопления людей. Нет смысла держать заведения культуры закрытыми. Я думаю, в дальнейшем мы будем рассматривать и возможность возобновления и учебного процесса, если ситуация будет сохраняться, приблизительно, на этом же уровне", — сказал Олег Брындак.

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