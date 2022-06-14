Військові видавали вдень 14 червня відпочивальникам призовного віку на пляжі 12 станції Великого Фонтану в Одесі повістки до військкомату.

Про це повідомиляє Суспільне.

Перевірку розпочали патрульні поліцейські. Вони проводили роз’яснювальні бесіди із відпочивальниками, які попри заборону засмагають на пляжах та купаються в морі.

Як розповів старший лейтенант поліції Олександр Терентьєв, подібні рейди правоохоронці проводять щодня, останнім часом кількість порушників зменшилася.

"Найбільш дивує, коли жінки з маленькими дітьми не реагують на зауваження. Не дивлячись на те, що були вже неодноразово випадки, що люди підривалися на мінах", – сказав він.

Речниця Патрульної поліції Одеської області Алла Марченко повідомила, що люди постійно зривають заборонні стрічки на пляжах та проходять на заборонену територію:

"Ми з одного пляжу повертаємося до першого, з першого до другого, до третього і це така постійна робота виховна. У людей є свої аргументи, що вони хотять відпочивати, та ми кажемо, що відпочивати будемо разом, але тільки після перемоги коли буде безпечно для всіх нас".

Нагадавши, в Одесі масово вийшли на пляжі, незважаючи на загрозу для життя.

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