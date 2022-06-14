Военные выдавали днем 14 июня отдыхающим призывного возраста на пляжи 12 станции Большого Фонтана в Одессе повестки в военкомат.

Об этом сообщает Общественное.

Проверку начали патрульные полицейские. Они проводили разъяснительные беседы с отдыхающими, которые несмотря на запрет загорают на пляжах и купаются в море.

Как рассказал старший лейтенант полиции Александр Терентьев, подобные рейды правоохранители проводят ежедневно, в последнее время число нарушителей уменьшилось.

"Наиболее удивляет, когда женщины с маленькими детьми не реагируют на замечания. Не смотря на то, что были уже неоднократно случаи, что люди подрывались на минах", – сказал он.

Пресс-секретарь Патрульной полиции Одесской области Алла Марченко сообщила, что люди постоянно срывают запретные ленты на пляжах и проходят на запретную территорию:

"Мы с одного пляжа возвращаемся к первому, с первого ко второму, к третьему и это такая постоянная работа воспитательная. У людей есть свои аргументы, они хотят отдыхать, и мы говорим, что отдыхать будем вместе, но только после победы когда будет безопасно для всех нас".

Напомним, в Одессе массово вышли на пляжи, несмотря на угрозу для жизни.

Как Politeka сообщала, эколог показал, почему отдых у Черного моря может стать последним.

Также Politeka писала, что Братчук сообщил о трагедии на пляже.