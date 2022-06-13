Обидва – жителі одного села, були сусідами і друзями.

Трагічну звістку повідомив представник Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук. Він розповів, що на війні з російськими окупантами загинули два воїни з Одеської області.

Братчук зазначив, що це жителі села Долинка Саратської громади Одеської області – Сергій Чеботар 1971 року народження та Ананій Бошко 1979 року народження. Загиблі були сусідами і товаришами.

Як відзначили у прес-центрі Саратської громади, Сергій Андрійович Чеботар народився 9 грудня 1971 року в селі Зелена Балка, Арцизького району. Після закінчення школи вступив до Долинського ПТУ, працював у рідному селі. Зустрівши свою любов, Майю Опанасівну, переїхав до села Долинка. Він працював трактористом і був відданий своїй праці. У нього залишилося 4 дітей і 3 онуків.

Ананій Ананійович Бошко народився 3 травня 1979 року в селі Білолісся, Татарбунарського району. Він працював будівельником. Побудував прекрасний будинок з садом. У 2017 році вступив до лав ЗСУ захищати нашу державу. У нього залишилася дружина Альбіна і дочка.

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