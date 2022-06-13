Оба – жители одного села, были соседями и друзьями.

Трагическую весть сообщил представитель Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук. Он рассказал, что на войне с российскими оккупантами погибли два воина из Одесской области.

Братчук отметил, что это жители села Долинка Саратской общины Одесской области – Сергей Чеботарь 1971 года рождения и Ананий Бошко 1979 года рождения. Погибшие были соседями и товарищами.

Как отметили в пресс-центре Саратской общины, Сергей Андреевич Чеботарь родился 9 декабря 1971 года в селе Зеленая Балка, Арцизского района. После окончания школы поступил в Долинское ПТУ, работал в родном селе. Встретив свою любовь, Майю Афанасьевну, переехал в село Долинка. Он работал трактористом и был предан своему труду. У него осталось 4 детей и 3 внуков.

Ананий Ананиевич Бошко родился 3 мая 1979 года в селе Белолесье, Татарбунарского района. Он работал строителем. Построил прекрасный дом с садом. В 2017 году вступил в ряды ВСУ защищать наше государство. У него осталась жена Альбина и дочь.

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