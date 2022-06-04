Колишня редакторка російського пропагандистського телеканалу Марина Овсяннікова приїхала до Одеси та назвала її "рідною".

В Одеській ОВА вже відреагували на візит російської журналістки.

За його словами Сергія Братчука, росіянка Овсяннікова не є представницею медійної спільноти, а є всього лиш "медіагидотою".

Пропагандистка опублікувала допис у своєму інстаграмі, що "рідна Одеса" зустріла її порожніми готелями та замінованими пляжами. Також вона написала про постійні обстріли з російських кораблів. Речник Одеської ОВА назвав Овсяннікову "нешанованою пані", яка не належить до медіаспільнот.

"Є медіаспільнота – українська або міжнародна, а є медіагидота. От ця нешановна пані звідти",– емоційно висловився Братчук.

Він додав, що не бачив її особисто у місті та взагалі не унеможливлює те, що її могло й не бути в Одесі. "Якщо в Києві її так тепло зустріли, то якби знали, де вона перебуває… Чи це знову можливість "хайпанути" на цій темі або дотримуватись легенди, яку придумали запорєбріком?" – припустив спікер Одеської ОВА.