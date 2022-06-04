Бывшая редактор российского пропагандистского телеканала Марина Овсянникова приехала в Одессу и назвала ее "родной".
В Одесской ОВА уже отреагировали на визит российской журналистки.
По его словам Сергея Братчука, россиянка Овсянникова не является представительницей медийного сообщества, а есть всего лишь "медіагидотою".
Пропагандистка опубликовала сообщение в своем Инстаграме, что "родная Одесса" встретила ее пустыми отелями и заминированными пляжами. Также она написала о постоянных обстрелах с российских кораблей. Представитель Одесской ОГА назвал Овсянникову "неуважаемой дамой", которая не относится к медиасообществам.
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"Есть медиасообщество-украинское или международное, а есть медиамерзость. Вот эта неуважаемая дама оттуда", - эмоционально высказался Братчук.
Он добавил, что не видел ее лично в городе и вообще не делает невозможным то, что ее могло и не быть в Одессе. "Если в Киеве ее так тепло встретили, то если бы знали, где она находится... это снова возможность "хайпануть" на этой теме или придерживаться легенды, которую придумали запоребриком?"– предположил спикер Одесской ОВА.