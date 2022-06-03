Російська армія змушена часто робити ротації вояк, так як у всіх низький бойовий дух і немає бажання повертатися на поле бою знову.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко розповів, що ворожа армія росіян все частіше стала проводити ротації. Це пов'язано з низьким морально-психологічним станом їх вояк. За інформацією глави Одещини, близько 40% росіян, які повертаються з України живими, відмовляються повертатися в зону бойових дій.

"За наявною інформацією, високий рівень виснаження сил особового складу і низький морально-психологічний стан змушує окупантів проводити часті ротації. При цьому від 30 до 40% окупантів, які повертаються з України живими, відмовляються повертатися в зону бойових дій", - розповів Марченко.

За його словами, з цієї причини російське командування все частіше відправляє на війну і в бої "свіжі необстріляні" частини. Як результат, вони повністю втрачають свій бойовий запал і потенціал після зустрічі з високомотивованими бійцями Збройних сил України.

"Такими темпами окупанти дуже швидко виснажать свою "другу армію світу", - вважає Максим Марченко.

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