Российская армия вынуждена часто делать ротации вояк, так как у всех низкий боевой дух и нет желания возвращаться на поле боя снова.

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал, что вражеская армия россиян все чаще стала проводить ротации. Это связано с низким морально-психологическим состоянием их вояк. По информации главы Одессчины, около 40% россиян, возвращающихся из Украины живыми, отказываются возвращаться в зону боевых действий.

"По имеющейся информации, высокий уровень истощения сил личного состава и низкое морально-психологическое состояние заставляет оккупантов проводить частые ротации. При этом от 30 до 40% оккупантов, которые возвращаются из Украины живыми, отказываются возвращаться в зону боевых действий", - рассказал Марченко.

По его словам, по этой причине российское командование все чаще отправляет на войну и в бои "свежие необстрелянные" части. Как результат, они полностью теряют свой боевой запал и потенциал после встречи с высокомотивированными бойцами Вооруженных сил Украины.

"Такими темпами оккупанты очень быстро истощат свою "вторую армию мира", - считает Максим Марченко.

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