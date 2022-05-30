Одеські правоохоронці розшукують 16-річну Катерину Георгіогло.
Як повідомляє поліція, дівчина сьогодні вранці поїхала на маршрутному автобусі з села Зоринове в селище Доброслав і до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.
Прикмети дівчини: зріст 170 см, середньої статури, волосся русяве, очі блакитні. Була одягнена в Зелений спортивний костюм.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваної, просимо зателефонувати до територіального підрозділу поліції за номером (048) 559-10-84 або на спецлінію «102».
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