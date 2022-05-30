Одесские правоохранители разыскивают 16-летнюю Екатерину Георгиогло.

Как сообщает полиция, девушка сегодня утром уехала на маршрутном автобусе из села Зориново в поселок Доброслав и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета в зеленый спортивный костюм.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении разыскиваемой, просим позвонить в территориальное подразделение полиции по номеру (048) 559-10-84 или на спецлинию «102».





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