Одесские правоохранители разыскивают 16-летнюю Екатерину Георгиогло.
Как сообщает полиция, девушка сегодня утром уехала на маршрутном автобусе из села Зориново в поселок Доброслав и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы девушки: рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета в зеленый спортивный костюм.
Если вы владеете любой информацией о местонахождении разыскиваемой, просим позвонить в территориальное подразделение полиции по номеру (048) 559-10-84 или на спецлинию «102».
Напомним, оккупанты нанесли очередной удар по объекту в Одесской области, подробности.
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