Одесити можуть влаштувати окупантам "особливий" прийом в будь-якій точці України.
Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"На жаль, на побутовому рівні певна категорія людей є, в яких мозок дійсно промитий російською пропагандою і люди не просто мають критичного мислення - вони є ворогами України.
Але я завжди казав, що це тема спекуляції того, що певна категорія в Одесі готова зустрічати російського окупанта - маніпуляції. Одеса була, є і буде українською.
Пропагандисти російські говорять про те, що Одеса готова зустрічати окупантів квітами - не дивуйтеся, я з ними погоджуюсь. Але після цього додам: так, Одеса готова зустрічати росіян квітами... пластиковими на їхніх могилах - оце буде правда.
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У нас одесити воювали під Києвом, Черніговом, Харковом і зараз боронять державу на півдні, сході України. Тому Одеса не виключена з того, що усі максимально воюють і докладають зусиль до оборони та захисту держави", - каже Братчук.
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