Одесити можуть влаштувати окупантам "особливий" прийом в будь-якій точці України.

Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"На жаль, на побутовому рівні певна категорія людей є, в яких мозок дійсно промитий російською пропагандою і люди не просто мають критичного мислення - вони є ворогами України.

Але я завжди казав, що це тема спекуляції того, що певна категорія в Одесі готова зустрічати російського окупанта - маніпуляції. Одеса була, є і буде українською.

Пропагандисти російські говорять про те, що Одеса готова зустрічати окупантів квітами - не дивуйтеся, я з ними погоджуюсь. Але після цього додам: так, Одеса готова зустрічати росіян квітами... пластиковими на їхніх могилах - оце буде правда.

У нас одесити воювали під Києвом, Черніговом, Харковом і зараз боронять державу на півдні, сході України. Тому Одеса не виключена з того, що усі максимально воюють і докладають зусиль до оборони та захисту держави", - каже Братчук.

Нагадаємо, путінські війська допустили фатальну помилку: чим для рф обернеться штурм Сєвєродонецька.

Як повідомляла Politeka, ЗСУ вдало контратакували на одному з напрямків, з'явилися дані Генштабу.

Також Politeka писала, що у Росії утворився новий "фронт" проти Путіна, яка зараз ситуація на Кавказі.