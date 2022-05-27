Відкриття росіянами у Чорному морі нібито гуманітарних коридорів до українських портів можна оцінювати як спробу наблизитися військовим кораблям до території України.

Про це повідомили у пресслужбі ОК "Південь".

Військові РФ можуть використати цивільні судна як захист від українських засобів ураження. Також не вирішене питання мінування акваторії Чорного моря.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі в аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia зазначив, що чим швидше Росія розблокує українські морські порти, тим скоріше зупиниться розгортання продовольчої кризи у світі.

За словами президента, наразі в українських сховищах зберігають 22 мільйони тонн зернових. Через це у світі почали зростати ціни на харчі.

"Голод не приходить сам. Разом з ним завжди йде також і політичний хаос, який ще більше погіршує ситуацію, руйнує соціальне життя та створює ще більш небезпечні умови для звичайних людей", – додав Зеленський.

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Крім того, тероборонець Одеси вирішив підзаробити на гуманітарці, фото: "Виторгував 700 тисяч".

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