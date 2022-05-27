Открытие россиянами в Черном море якобы гуманитарных коридоров к украинским портам можно оценивать как попытку приблизиться военным кораблям к территории Украины.

Об этом сообщили в прессслужбе ОК "Юг".

Военные РФ могут использовать гражданские суда как защиту от украинских средств поражения. Также не решен вопрос минирования акватории Черного моря.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи в аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia отметил, что чем быстрее Россия разблокирует украинские морские порты, тем скорее остановится развертывания продовольственного кризиса в мире.

По словам президента, сейчас в украинских хранилищах хранят 22 миллиона тонн зерновых. Из-за этого в мире начали расти цены на продукты.

"Голод не приходит сам. Вместе с ним всегда идет также и политический хаос, который еще больше усугубляет ситуацию, разрушает социальную жизнь и создает еще более опасные условия для обычных людей", – добавил Зеленский.

Напомним, Братчук предупредил желающих отдохнуть на пляже: "Кому станет легче?"

Кроме того, терроборонец Одессы решил подзаработать на гуманитарке, фото: "Выручил 700 тысяч".

Сообщалось, что в Одессе украли миллионы по ремонту школы: детали махинации.