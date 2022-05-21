Російські окупанти погрожували цивільному судну, яке йшло транзитом по територіальних водах України.
Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.
У суботу вранці, 21 травня, цивільне судно «Britta K» під прапором Республіки Того, здійснюючи транзитний прохід українськими територіальними водами поблизу острова Зміїний, отримало сигнал від росіян.
Окупанти зажадали, щоб судно «покинуло територіальні води росії, інакше по ньому буде застосовано зброю».
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Таким чином рф намагається незаконно привласнити територію України, навіть без так званих «псевдореферендумів".
Нагадаємо, експерт пояснив, чому ЗСУ не повертатимуть Зміїний в осяжному майбутньому.
Також Міноборони попередило про 16 ракет "Калібр" у Чорному морі.
Повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по пляжному туалету на Одещині.