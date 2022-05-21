Российские оккупанты угрожали гражданскому судну, которое шло транзитом по территориальным водам Украины.
Об этом сообщили Военно-Морские Силы ВСУ.
В субботу утром, 21 мая, гражданское судно «Britta K» под флагом Республики Того, совершая транзитный проход по украинским территориальным водам вблизи острова Змеиный, получило сигнал от россиян.
Оккупанты потребовали, чтобы судно «покинуло территориальные воды россии, иначе по нему будет применено оружие».
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Таким образом рф пытается незаконно присвоить территорию Украины, даже без так называемых «псевдореферендумов».
Напомним, эксперт объяснил, почему ВСУ не будут возвращать Змеиный в обозримом будущем.
Также Минобороны предупредило о 16 ракетах "Калибр" в Черном море.
Сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по пляжному туалету в Одесской области.