Увечері 13 травня в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Левітана в Одесі.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції в Одеській області.

На місці виклику опинилася жінка з вогнепальним пораненням і поруч з нею маленька дитина. Постраждалій надали домедичну допомогу та передали медикам.

У події виявилися свідки. Вони повідомили, що стріляв втік у напрямку однієї з висоток, і, можливо, він ховається в квартирі. Поліція оперативно знайшла і затримала злочинця. У квартирі знайшли зброю і патрони.

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