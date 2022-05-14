Увечері 13 травня в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Левітана в Одесі.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції в Одеській області.
На місці виклику опинилася жінка з вогнепальним пораненням і поруч з нею маленька дитина. Постраждалій надали домедичну допомогу та передали медикам.
У події виявилися свідки. Вони повідомили, що стріляв втік у напрямку однієї з висоток, і, можливо, він ховається в квартирі. Поліція оперативно знайшла і затримала злочинця. У квартирі знайшли зброю і патрони.
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