Вечером 13 мая в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Левитана в Одессе.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.
На месте вызова оказалась женщина с огнестрельным ранением и рядом с ней маленький ребенок. Пострадавшей оказали домедицинскую помощь и передали медикам.
У происшествия оказались свидетели. Они сообщили, что стрелявший убежал в направлении одной из высоток, и, возможно, он прячется в квартире. Полиция оперативно нашла и задержала преступника. В квартире нашли оружие и патроны.
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