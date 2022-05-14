Вечером 13 мая в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Левитана в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.

На месте вызова оказалась женщина с огнестрельным ранением и рядом с ней маленький ребенок. Пострадавшей оказали домедицинскую помощь и передали медикам.

У происшествия оказались свидетели. Они сообщили, что стрелявший убежал в направлении одной из высоток, и, возможно, он прячется в квартире. Полиция оперативно нашла и задержала преступника. В квартире нашли оружие и патроны.

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