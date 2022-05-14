У будь-якому місті, містечку, селищі можуть бути божевільні, що вітають «русский мир», тобто ті, хто може здавати позиції ЗСУ або тероборони.

Мер Одеси Геннадій Труханов в інтерв'ю НВ розповів про один такий випадок.

"Пильні громадяни бачать, що коли йде зйомка на телефон, моментально реагують, повідомляють про це у відповідні служби — органи патрульної поліції, Національної поліції, Службу безпеки України. Люди стежать дуже пильно за тим, щоб цього не було.

А ті люди, які ще живуть з досить серйозними відхиленнями... Я навіть пояснити не можу. Був випадок. Я їхав по місту, подивився, що стоїть поліція і розмовляє з літньою жінкою. Я вийшов, привітався, кажу: "А що взагалі відбувається?". Я не хочу повторювати, що вона говорила. Я подивився і кажу: "Жінка, ви взагалі розумієте, що відбувається? Ви розумієте, що до нас в країну, в наш будинок прийшов ворог і вбиває мирних людей? Вам пощастило. Дай Бог, щоб вам щастило в житті і щоб до вас додому не прилетіла ракета. Як ви можете ще міркувати на цю тему?». І знаєте, видно, що людині нічого сказати, коли аргументовано щось говориш. Ну ось такі люди трапляються.

Таких-одиниці. Одиниці тих, які ще не зрозуміли чогось, може в силу віку вже, а може в силу якихось психічних відхилень",-говорить міський голова.

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