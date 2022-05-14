В любом городе, городке, поселке могут быть сумасшедшие, приветствующие «русский мир», то есть те, кто может сдавать позиции ВСУ или теробороны.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью НВ рассказал об одном таком случае.

"Бдительные граждане видят, что когда идет съемка на телефон, моментально реагируют, сообщают об этом в соответствующие службы — органы Патрульной полиции, Национальной полиции, Службу безопасности Украины. Люди следят очень бдительно за тем, чтобы этого не было.

А те люди, которые еще живут с достаточно серьезными отклонениями… Я даже объяснить не могу. Был случай. Я ехал по городу, посмотрел, что стоит полиция и разговаривает с пожилой женщиной. Я вышел, поздоровался, говорю: «А что вообще происходит?». Я не хочу повторять, что она говорила. Я посмотрел и говорю: «Женщина, вы вообще понимаете, что происходит? Вы понимаете, что к нам в страну, в наш дом пришел враг и убивает мирных людей? Вам повезло. Дай Бог, чтобы вам везло в жизни и чтобы к вам домой не прилетела ракета. Как вы можете еще рассуждать на эту тему?». И знаете, видно, что человеку нечего сказать, когда аргументированно что-то говоришь. Ну вот такие люди случаются.

Таких — единицы. Единицы тех, которые еще не поняли чего-то, может в силу возраста уже, а может в силу каких-то психических отклонений", - говорит городской голова.

Напомним, в Одессе поймали "друзей" российских военных.

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