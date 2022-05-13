Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає: вночі 14 травня по Одесі очікується гроза, під час грози шквал 15-20 м/с.
Згідно з прогнозом погоди з 21 год. 13 травня до 21 год. 14 по м. Одесі очікується мінлива хмарність.
Вночі помірний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, при грозі шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 14-16°С тепла, вдень 22-24°С. Температура морської води 13-14°с.
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Також Politeka.net писала, що розкрито ймовірні плани ворога на Одесу і область - кораблі з півсотнею ракет знаходяться в боєготовності.
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