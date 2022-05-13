Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает: ночью 14 мая по Одессе ожидается гроза, во время грозы шквал 15-20 м/с.
Согласно прогнозу погоды с 21 час. 13 мая до 21 час. 14 по г. Одессе ожидается переменная облачность.
Ночью умеренный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Украина входит в новую фазу войны: министр Резников предупредил, какой она будет
В Киеве и области меняют время комендантского часа: уже с 15 мая
"Нептуну приготовиться": обнародованы снимки подбитого корабля рф и происходящего в Черном море
Враг стягивает в приграничные районы артиллерию: в Генштабе назвали область, куда полетят снаряды
Температура ночью 14-16°С тепла, днем 22-24°С. Температура морской воды 13-14°С.
Напомним, в Одессе поймали "друзей" российских военных.
Также Politeka.net писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область - корабли с полусотней ракет находятся в боеготовности.
Также Politeka.net писала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов: чего надо остерегаться одесситам.