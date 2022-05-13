Патрульні поліцейські затримали підозрілого чоловіка, який в усіх додатках підписувався ім'ям президента росії.

Про інцидент розповіла речниця патрульної поліції Одеської області Алла Марченко.

За її словами, правоохоронці на вулиці Курській звернули увагу на мопедиста, що дивно поводив себе на дорозі. Під час перевірки у телефоні чоловіка виявили купу російських пропагандистських телеграм-каналів та російські ЗМІ.

В усіх додатках фанат «руського міру» підписувався як «Володимир Путін». Патрульні передали його слідчим для подальшого виявлення обставин його діяльності.

«Що ж, тепер "Володю" перевіряють у відповідних органах», — пояснила Алла Марченко.

Протягом доби патрульні поліцейські опрацювали 855 викликів, перевірили 39 підозрілих осіб та виявили шість нетверезих водіїв. Правоохоронці нагадують, що автівки таких порушників можуть бути вилучені на користь ЗСУ.

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