Патрульные полицейские задержали подозрительного мужчину, который во всех приложениях подписывался именем президента России.

Об инциденте рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

По ее словам, правоохранители на улице Курской обратили внимание на мопедиста, который странно вел себя на дороге. Во время проверки в телефоне мужчины обнаружили кучу российских пропагандистских телеграмм-каналов и российские СМИ.

Во всех приложениях фанат «русского мира» подписывался как «Владимир Путин». Патрульные передали его следователям для дальнейшего выявления обстоятельств его деятельности.

"Что ж, теперь "Володю" проверяют в соответствующих органах", — пояснила Алла Марченко.

В течение суток патрульные полицейские обработали 855 вызовов, проверили 39 подозрительных лиц и обнаружили шесть нетрезвых водителей. Правоохранители напоминают, что машины таких нарушителей могут быть изъяты в пользу ВСУ.

Напомним, в Одессе поймали "друзей" российских военных.

Также Politeka.net писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область - корабли с полусотней ракет находятся в боеготовности.

Также Politeka.net писала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов: чего надо остерегаться одесситам.