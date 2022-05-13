Патрульные полицейские задержали подозрительного мужчину, который во всех приложениях подписывался именем президента России.
Об инциденте рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.
По ее словам, правоохранители на улице Курской обратили внимание на мопедиста, который странно вел себя на дороге. Во время проверки в телефоне мужчины обнаружили кучу российских пропагандистских телеграмм-каналов и российские СМИ.
Во всех приложениях фанат «русского мира» подписывался как «Владимир Путин». Патрульные передали его следователям для дальнейшего выявления обстоятельств его деятельности.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Огонь вспыхнул в зрительном зале: подробности и кадры сильного пожара в кинотеатре Киева
Путин не смог достичь в Украине своей главной цели и поставил новую: "Это максимальная..."
Новый вид пенсий вводят в Украине: кто получит до 7800 гривен, подробности закона
Ей было всего 36 лет: внезапно ушла из жизни известная украинка
"Что ж, теперь "Володю" проверяют в соответствующих органах", — пояснила Алла Марченко.
В течение суток патрульные полицейские обработали 855 вызовов, проверили 39 подозрительных лиц и обнаружили шесть нетрезвых водителей. Правоохранители напоминают, что машины таких нарушителей могут быть изъяты в пользу ВСУ.
Напомним, в Одессе поймали "друзей" российских военных.
Также Politeka.net писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область - корабли с полусотней ракет находятся в боеготовности.
Также Politeka.net писала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов: чего надо остерегаться одесситам.