В результаті ракетних ударів окупантів в Одесі постраждав пам'ятник архітектури XIX століття.
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
За його словами, в результаті одного з ракетних обстрілів Одеси постраждала одна з архітектурних перлин міста – Воронцовський палац. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та елементи ліпнини.
"Я хочу ще раз звернутися в міжнародну організацію ЮНЕСКО про прийняття Одеси в список Всесвітньої спадщини. Ми повинні зберегти нашу архітектуру для майбутніх поколінь - не тільки Одеси, а й усього світу", - сказав він.
Обстріл влучно прокоментував журналіст Денис Казанський:
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"Люди, які постійно кричать про «велику історію», називають Одесу «російським містом», тепер радісно знищують її істеричну спадщину.
Мабуть пам'ятники архітектури-це теж " фашизм і бандерівщина»..."
Нагадаємо, в Одесі спіймали "друзів" російських військових.
Також Politeka.net писала, що розкрито ймовірні плани ворога на Одесу і область - кораблі з півсотнею ракет знаходяться в боєготовності.
Також Politeka.net писала, що у Чорному морі помітили кораблі і підводні човни окупантів: чого треба остерігатися одеситам.