В результаті ракетних ударів окупантів в Одесі постраждав пам'ятник архітектури XIX століття.



Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, в результаті одного з ракетних обстрілів Одеси постраждала одна з архітектурних перлин міста – Воронцовський палац. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та елементи ліпнини.

"Я хочу ще раз звернутися в міжнародну організацію ЮНЕСКО про прийняття Одеси в список Всесвітньої спадщини. Ми повинні зберегти нашу архітектуру для майбутніх поколінь - не тільки Одеси, а й усього світу", - сказав він.

Обстріл влучно прокоментував журналіст Денис Казанський:

"Люди, які постійно кричать про «велику історію», називають Одесу «російським містом», тепер радісно знищують її істеричну спадщину.

Мабуть пам'ятники архітектури-це теж " фашизм і бандерівщина»..."

Нагадаємо, в Одесі спіймали "друзів" російських військових.

Також Politeka.net писала, що розкрито ймовірні плани ворога на Одесу і область - кораблі з півсотнею ракет знаходяться в боєготовності.

Також Politeka.net писала, що у Чорному морі помітили кораблі і підводні човни окупантів: чого треба остерігатися одеситам.