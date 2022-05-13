В результате ракетных ударов оккупантов в Одессе пострадал памятник архитектуры XIX века.
Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
По его словам, в результате одного из ракетных обстрелов Одессы пострадала одна из архитектурных жемчужин города – Воронцовский дворец. Взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины.
"Я хочу еще раз обратиться в международную организацию ЮНЕСКО о принятии Одессы в список Всемирного наследия. Мы должны сохранить нашу архитектуру для будущих поколений – не только Одессы, но и всего мира", - сказал он.
Обстрел метко прокомментировал журналист Денис Казанский:
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"Люди, которые постоянно орут про «великую историю», называют Одессу «русским городом», теперь радостно уничтожают ее истерическое наследие.
Видимо памятники архитектуры - это тоже «фашизм и бандеровщина»…"
Напомним, в Одессе поймали "друзей" российских военных.
Также Politeka.net писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область - корабли с полусотней ракет находятся в боеготовности.
Также Politeka.net писала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов: чего надо остерегаться одесситам.