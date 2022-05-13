В результате ракетных ударов оккупантов в Одессе пострадал памятник архитектуры XIX века.



Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, в результате одного из ракетных обстрелов Одессы пострадала одна из архитектурных жемчужин города – Воронцовский дворец. Взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины.

"Я хочу еще раз обратиться в международную организацию ЮНЕСКО о принятии Одессы в список Всемирного наследия. Мы должны сохранить нашу архитектуру для будущих поколений – не только Одессы, но и всего мира", - сказал он.

Обстрел метко прокомментировал журналист Денис Казанский:

"Люди, которые постоянно орут про «великую историю», называют Одессу «русским городом», теперь радостно уничтожают ее истерическое наследие.

Видимо памятники архитектуры - это тоже «фашизм и бандеровщина»…"

Напомним, в Одессе поймали "друзей" российских военных.

Также Politeka.net писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область - корабли с полусотней ракет находятся в боеготовности.

Также Politeka.net писала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов: чего надо остерегаться одесситам.