Острів Зміїний має стратегічне значення як для України, так і для російських окупантів. Українські захисники будуть за нього боротися стільки, скільки потрібно.

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі єдиного телемарафону заявив начальник Главного управління розвідки України Кирило Буданов.

За його словами, острів дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну обстановку на півдні України. Також острів Зміїний стратегічно важливий з точки зору можливості висадки Росією тактичного морського десанту.

Буданов підкреслив, що теоретично це єдиний регіон, через який російські окупанти можуть спробувати висадити десант на територію окупованого Придністровського регіону Молдови.

«Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України… Острів Зміїний – це територія України, і ми її будемо докуповувати й боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно. Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі воєнні дії росії на території „ПМР“, з якої вони можуть атакувати західну частину України”, – пояснив начальник ГУР України.

Додамо, що окупований Зміїний намагаються перетворити на плацдарм. Так, зараз там швартуються два десантні кораблі з системами ППО та плавучий кран «СПК-46150» - ці дії зафіксовані супутником.

Також в Мережі показали, який вигляд має острів Зміїний на супутникових знімках.

На фото помітні наслідки боїв на Зміїному. За даними CNN, кадри демонструють підбитий і затоплений минулого тижня російський десантний катер «Серна».

Поряд знаходиться ще один катер того ж типу і баржа з підйомним краном.

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